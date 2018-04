Milano come il Bronx, due morti e una ragazza accoltellata in poche ore

In poche ore a Milano si registrano tre gravi episodi di cronaca nera, con due morti. Un giovane di 23 anni di origine bengalese, regolarmente residente in Italia, è stato aggredito e ucciso la notte scorsa vicino alla Stazione Centrale di Milano. L'aggressione è avvenuta in via Luigi Settembrini poco dopo le 2.30 di notte. A trovare il giovane per terra, incosciente, è stato un passante: era in stato di incoscienza e con una ferita da arma da taglio allo sterno. Arrivata l'ambulanza con il soccorso medico, il giovane è stato portato all'ospedale Niguarda, dove è arrivato senza vita.

Un uomo di 43 anni di nazionalità romena, invece, è stato aggredito ieri sera in via Padova intorno alle 21.30, all'uscita di un bar. Agli agenti della volante intervenuti sul posto, l'uomo ha raccontato di essere stato colpito al volto da uno straniero che poi è fuggito subito dopo. Trasportato in codice verde al S. Raffaele, il 43enne è morto nella notte per una emorragia cerebrale.

Una ragazza di 21 anni è stata accoltellata la scorsa notte da due uomini che volevano portarle via lo smartphone. L'aggressione è avvenuta poco dopo le 3.30 in via Franchino Gaffurio, vicino a piazzale Loreto. Ai carabinieri la giovane ha raccontato di essere stata aggredita da due uomini mentre rientrava a casa insieme a una amica. I due, secondo la vittima erano presumibilmente extracomunitari: l'avrebbero avvicinata e colpita all'addome con un'arma da taglio. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che l'ha soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale Città Studi. Le sue condizioni non sarebbero gravi e la giovane non è in pericolo di vita.