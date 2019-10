Milano, bus esce di strada: a bordo numerosi bambini

Un pullman con circa 40 persone a bordo, soprattutto bambini, è uscito di strada a Besate, in provincia di Milano, lungo la strada statale 527. A riferirlo gli operatori del 118, i quali hanno precisato come la maxi emergenza sia stata dichiarata non per la gravità dell'incidente, bensì per il numero di minori coinvolti. Come si legge dal Mattino, sarebbero almeno 7 i feriti, tra cui 3 bambini. Sembra tuttavia che nessuno dei passaggeri sia fortunatamente in pericolo di vita. Fortunatamente, non si segnalano vittime a causa del sinistro stradale. L'incidente è avvenuto mentre i bimbi, tutti scolari, stavano tornando nelle loro dimore dopo le consuete ore di lezione a scuola. Si trovavano a bordo dell'autobus della linea Abbiategrasso-Motta Visconti.

I passeggeri a bordo del pullman uscito fuori strada sarebbero in tutto una quarantina. Numerosi i soccorsi inviati sul posto dall'Azienda regionale emergenza urgenza (Areu), tutt'ora al lavoro. I bambini sarebbero già riusciti a contattare le loro famiglie, spiegando quanto accaduto. Sul luogo del sinistro sono inoltre presenti i rilievi che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, assieme a carabinieri ed agenti della polizia locale. Secondo le prime informazioni fornite dagli inquirenti, pare che il conducente del pullman sia uscito di strada per evitare un'automobile proveniente dal senso opposto che aveva lievemente invaso la carreggiata. Il mezzo, messosi sulla destra, sarebbe finito con le ruote in una cunetta laterale della strada. I feriti hanno riportato leggere contusioni e sono stati trsportati in ospedale in codice verde.