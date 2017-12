Milano, commessa di un market cinese accoltellata: muore in ospedale

Una dipendente di un market cinese è stata accoltellata da un uomo all'interno di un negozio di Chinatown, noto quartiere di Milano.

Una donna cinese, di circa 40 anni, è stata accoltellata nelle prime ore del pomeriggio tra le corsie del negozio di alimentari asiatico in cui lavorava nel quartiere Chinatown di Milano, tra via Procaccini e via Messina. L'aggressore ha colpito la dipendente all'addome e al torace con diversi colpi.

Come riporta il Corriere della Sera, quando l'ambulanza è giunta sul posto, la donna era sdraiata a terra agonizzante ed è morta circa due ore dopo in ospedale. L'uomo è invece riuscito a darsi alla fuga. Gli inquirenti pensano si possa essere trattato di una rapina o di una discussione, le cui cause ancora non sono note.