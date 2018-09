Milano, donna operata 25 anni fa aveva ancora una garza nell’addome

Ha dell’incredibile ciò che è accaduto ad una donna di 43 anni, presentatasi al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Milano a causa di forti dolori addominali lo scorso giugno.

Dopo aver presentato al medico la sua situazione, tentando di descrivere al meglio le sensazioni ed i fastidi patiti tra stomaco ed intestino, la 43enne risponde alle domande che di prassi vengono effettuate dinanzi ad un caso del genere. Esaurita questa prima parte d’indagine, non resta che passare ai raggi x, sperando che una semplice lastra possa chiarire qualcosa.

L’esito della radiografia è sorprendente, dato che pare mostrare la presenza di un corpo estraneo, pur non chiarendone la natura. Il medico, basito, domanda allora nuovamente alla paziente se sia proprio certa di non aver ingerito anche inavvertitamente un qualcosa di particolare, magari di impossibile da essere assimilato dall’apparato digerente. Di fronte al diniego convinto della donna viene pertanto richiesta una Tac.

Stavolta l’esito dell’esame chiarisce meglio la situazione: l’oggetto nell’addome della 43enne pare proprio una garza di tipo sanitario. Segue pertanto la programmazione di un intervento chirurgico, necessario per rimuovere il corpo estraneo. Fortunatamente quest’ultimo non ha provocato alcuna infezione, per cui l’operazione, effettuata in laparoscopia e gestita poi grazie all’ausilio di un laser, è riuscita senza complicazioni.

I sanitari del san Carlo denunciano in procura quanto accaduto, anche in virtù delle segnalazioni della paziente. Questa aveva raccontato infatti di aver subito solo un altro intervento chirurgico in vita sua, eseguito sempre a Milano ma all’ospedale Fatebenefratelli. Il fatto allucinante è che l’evento si colloca 25 anni prima, per cui la garza dovrebbe trovarsi nella pancia della donna da allora. L’unica possibilità di smentita potrebbe arrivare solo nel caso in cui la 43enne ammettesse di essersi scordata di citare un intervento chirurgico più recente, ma pare davvero poco probabile una dimenticanza del genere.

Per il momento, comunque, nessuna denuncia da parte della donna, unico elemento che potrebbe far partire un’indagine a riguardo. Certo, pensare che un corpo estraneo sia rimasto tanto a lungo nel corpo della paziente senza creare alcun danno pare davvero assurdo.