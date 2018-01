Milano, donna uccisa al Parco Litta, individuato presunto omicida

Potrebbe avere un volto il responsabile dell'omicidio di Marilena Negri, l'anziana uccisa lo scorso novembre nel parco di Villa Litta di Milano. Dopo settimane di lavoro incessante la polizia ha individuato la persona che potrebbe aver ucciso la 67enne. Il capo della squadra mobile Lorenzo Bucossi mostra foto e video dell'indiziato per omicidio. E viene diffusa anche la foto della collana verosimilmente sottratta alla vittima.

Con tutta probabilità si tratta di una rapina finita male: questa l’ipotesi seguita dalla Polizia, che ha subito pensato allo strappo violento di una collanina d’oro che la donna aveva addosso. Il presunto assassino ha premuto la lama sul collo della donna, le ha afferrato la catenina, e in quel momento, un gesto rapido, forse maldestro (o forse la donna ha provato a sottrarsi), il coltello, affondato, ha reciso la carotide. L'autopsia sulla signora Negri ha evidenziato che l'assassino ha colpito una sola volta il collo della donna, con la punta del coltello. Il medico legale però non ha ancora spiegato se la morte è avvenuta per dissanguamento, soffocamento (il sangue avrebbe riempito i polmoni) o infarto.

La diffusione delle immagini vuole essere il tentativo, da parte degli inquirenti, di imprimere una svolta alle indagini.