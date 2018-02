Milano, incendio a Quarto Oggiaro: grave un 13enne

Paura a Milano dove un incendio è divampato in tarda mattinata in un palazzo di via Arsia, a Quarto Oggiaro. Le fiamme stanno devastando il decimo piano di un condomino e, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, sarebbero tre le persone tratte in salvo: erano rimaste intrappolate all'undicesimo piano. Il salvataggio è stato effettuato dai pompieri intervenuti sul posto con un totale di sette mezzi.

Secondo le prime informazioni, sono diverse le persone rimaste intossicate -almeno 12 - a causa dell'incendio, ma non ci sarebbero vittime. Un bambino di 13 anni di orgine nodafricana èstato tratto salvo ma si trova in condizioni gravissime a causa del fumo respirato. È stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sacco.

L'intero edificio è stato evacuato. Dalle foto si vede una densa colonna di fumo nera uscire dalle finestre del decimo piano. Le fiamme, divampate intorno alle 12, hanno poi raggiunto anche i piani superiori. Al momento non è ancora chiaro quale possa essere il motivo che ha scatenato l'incendio. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco che stanno cercando di spegnere le fiamme.