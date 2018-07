Milano, morto un operaio di 70 anni: è precipitato da Palazzo Reale

Un operaio di 70 anni è caduto da una impalcatura di Palazzo Reale, a Milano, durante alcuni lavori di allestimento. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe perso l'equilibrio per poi precipitare da un'altezza di circa cinque metri.

Lo schianto, in cui l'operaio ha sbattuto violentemente la testa, è stato fatale. I medici del pronto soccorso sono subito intervenuti per cercare di rianimarlo sul posto. Dopo i primi tentativi, l'uomo è stato poi trasportato in codice rosso al Policlinico. Per lui, però, non c'è stato nulla da fare. Il 70enne, dipendente di una ditta esterna, stava svoglendo gli ultimi lavori per allestire una mostra che aprirà nei prossim giorni. Gli incidenti mortali sul lavoro continuano a fare vittime. Ieri è stata la volta di un operaio di 53 anni di Roma, morto in seguito a una caduta accidentale dal tetto di una betoniera in una azienda di autotrasporti a Riano.