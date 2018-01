Milano, pensionato travolto da Suv: fermato il pirata della strada

È stato arrestato dalla Polizia Locale di Milano il pirata della strada che sabato sera ha investito e ucciso un pensionato di 89 anni in via Michelino da Besozzo, a Milano. L'uomo fermato, milanese di 45 anni, geometra e incensurato, guidava a forte velocità con la patente sospesa e senza assicurazione. Il 45enne si è rifiutato di sottoporsi al alcol test ed è stato disposto per lui un prelievo ematico coattivo.

L'uomo, a bordo de Suv, non si è fermato a prestare soccorso e non ha neanche dato l'allarme. L'impatto è stato molto volento: il pirata ha travolto il pensionato vicino alle strisce pedonali e il corpo del 89enne è stato scaraventato a più di venti metri di distanza.

Il Suv, continuando la sua fuga, ha anche urtato contro un furgone. Gli agenti della polizia locale hanno trovato, poco distante dall’incidente, un minivan con un’evidente ammaccatura sulla fiancata laterale sinistra. Sull'asfalto sono state rinvenute alcune parti di un fanale che potrebbero essere stati persi dal pirata.

L’incidente è avvenuto a pochi metri dalla sede della polizia stradale di pizza Prealpi. Un agente della polizia stradale è riuscito a prendere la targa del veicolo. Il 45enne è stato rintracciato nella sua casa, dove è stata trovata anche l’auto, poche ore dopo l’investimento. L’arrestato ha negato ogni responsabilità.

La vittima

La vittima viveva nel quartiere e stava tornando a casa dopo una sera nel circolo anziani. Dopo la chiamata al 118, l'ambulanza è arrivata in codice rosso ma nonostante le manovre dei soccorritori, per la vittima non c'è stato nulla da fare.