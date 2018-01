Milano, spacciano carta al posto della cocaina: due stranieri indagati

Spacciano carta al posto della cocaina. L'episodio si è verificato nei pressi della stazione Centrale di Milano. Due stranieri adesso sono finiti indagati per aver provato a spacciare avvicinandosi a due poliziotti in borghese. Un algerino e un tunisino hanno fermato i due agenti scambiandoli per due acquirenti mostrando alcune palline che tenevano nascoste in bocca. Immediatamente sono stati bloccati dai poliziotti e portati in questura. Qui la scoperta: nelle palline c'era soltanto carta. E così i due malviventi sono stati indagati per altri reati legati all'immigrazione. E sempre ieri un ghanese è stato arrestato per aver spacciato marijuana. Un acquirente ha provato ad avere una dose da 0,3 grammi pagandola con un pacchetto di sigarette. Subito dopo è intervenuta la polizia che ha bloccato lo spacciatore. Durante la perquisizione all'interno del giubbino del ghanese sono stati trovati altri 3,4 grammi di marijuana. L'uomo è stato arrestato e portato in commissariato.