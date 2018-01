Milano, trovato morto il manager svizzero scomparso

Risolto nel peggiore dei modiil giallo di Enrico Maccari, l'imprenditore svizzero sparito a Milano il 25 dicembre scorso dopo aver accompagnato all'aeroporto di Malpensa uno dei suoi figli.

Il corpo del 55enne è stato infatti trovato in un appartamento di via Fratelli Pozzi, 1, in zona Villa San Giovanni a Milano. Non lontano, cioè, dalla zona in viale Monza dove il 29 dicembre era stata trovata parcheggiata la sua automobile. Dalle prime indiscrezioni pare che l'abitazione in cui è stato rinvenuto il cadavere fosse in ordine.

Originario di Lecco, Maccari viveva in Canton Ticino (Svizzera), a Giubiasco. Da poche settimane aveva cambiato posto di lavoro passando ad una nuova azienda, uno stabilimento chimico farmaceutico, per ricoprire la carica di direttore. I suoi due cellulari, quello aziendale e quello personale, erano spenti e irraggiungibili dal giorno di Natale.