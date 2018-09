Milano, viene morso da un cane: lo lancia dal balcone e lo uccide

Un cane di piccola taglia lo ha aggredito e lui, per difendersi, lo ha lanciato dal balcone, uccidendolo. Il fatto a Pozzuolo Martesana, in provincia di Milano, dove un uomo di 69 anni è ora indagato dai carabinieri per il reato di uccisione di animale.

Il protagonista della vicenda è un 69enne: lui stesso, dopo essere stato morso dall’animale alla mano, ha contattato le forze dell’ordine. Qui gli uomini dell’Arma hanno ricostruito i fatti: il 69enne, una volta aggredito dall’animale di proprietà di una donna residente in zona, lo avrebbe afferrato e scagliato giù. Tant’è che quando i militari sono arrivati sul posto, hanno trovato il meticcio senza vita in strada.

Il signore è stato denunciato, ma prima di procedere nei suoi confronti gli inquirenti attenderanno i risultati dell’autopsia che i veterinari di Vignate condurranno sull’animale, così da stabilire con certezza le cause del decesso.