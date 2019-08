Milano, straniero palpeggia turista 14enne

Brutta esperienza per una ragazzina di 14 anni in vacanza a Milano con i suoi genitori. La giovane turista americana è stata palpeggiata da un turco di 30 anni con permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. Quando la madre della ragazza si è messa a urlare l’uomo ha cercato di fuggire. Gli agenti della Polfer sono però riusciti a individuarlo, fermarlo e denunciarlo per violenza sessuale. Secondo quanto riportato da milanotoday la terribile avventura avrebbe avuto inizio verso le 7,30 del mattino in Galleria dei Mosaici a Milano, in zona stazione Centrale.

Una ragazzina di 14 anni è rimasta pochi minuti da sola con la mamma, mentre il padre si era allontanato per andare in bagno. Il 30enne ha approfittato del momento per avvicinarsi alle due donne e palpare la giovane nelle parti intime e sul fondoschiena. La 14enne non è praticamente riuscita a reagire, la madre invece ha iniziato a urlare così forte da far scappare il molestatore. Il quale però non si è allontanato completamente ma ha continuato a guardare la ragazza in modo insistente e alquanto preoccupante.

A quel punto il padre è tornato dalle due donne che subito gli hanno raccontato quanto accaduto in sua assenza. I tre decidono così di andare a denunciare il fatto alla Polfer. Gli agenti riescono a individuare lo straniero che viene immediatamente riconosciuto dalla sua vittima e dalla madre. L’uomo è risultato essere il titolare di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. Una volta riconosciuto e bloccato è stato denunciato per violenza sessuale.

Segui già la pagina di Milano de ilGiornale.it?