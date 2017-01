Un milionario regala una casa: "Ecco come potrete averla"

In fondo a volte basta una "botta di fortuna" a cambiarci la vita. È successo a Marco Robinson, un ragazzo che dopo aver dormito durante la sua infanzia sulle panchine di un parco è diventato ricco. Molto ricco. Tanto da decidere di regalare una casa da tre camere da letto a una persona qualsiasi che sceglierà dopo aver valutato le candidature.

Se la cosa vi sembra strana, non siete lontani dalla verità. Robinson, infatti, ha deciso donare l'appartamento "per dare a qualcuno una botta di fortuna, così come è successo a me". Il valore dell'immobile si aggira intorno ai 140mila euro. Non male. Il milionario sta realizzando un documentario con Channel4 e durante l'ultima puntata sceglierà il fortunato vincitore. "Le persone che voglio vedere vivere in questo appartamento sono persone che hanno bisogno di una casa - ha spiegato - che hanno bisogno di un santuario e una certa sicurezza, che li farà sentire di nuovo importanti". Il suo inquilino pereftto, insomma, è "qualcuno che abbia bisogno disperato di aiuto per uscire da un circolo vizioso".

Il motivo di tanta generosità ha anche un risvolto per così dire romantico. Nel suo passato Robinson ha incontrato persone che lo hanno "aiutato a credere in me stesso. E' stato un duro lavoro, ma ho avuto successo nel mondo degli affari e ha fatto un sacco di soldi. Ho iniziato a investire i profitti in proprietà e ho imparato dove erano i posti migliori per acquistare immobili".

Per chi volesse candidarsi, comunque, basta spedire una mail all'indirizzo "apply@myfreeproperty.com" se si hanno già compiuti i 18 anni. Poi non resta che sperare che il simpatico Robinson scelga il curriculum giuso: il vostro.