Minorenne si lancia nel vuoto, un uomo la prende al volo e la salva

Nonostante la giovane età aveva deciso di farla finita, al punto da lanciarsi nel vuoto da un'altezza di circa 6 metri: fortunatamente alla scena aveva assistito un uomo che, con prontezza di riflessi e tanto sangue freddo, è riuscito ad afferrarla al volo ed a salvarle la vita. La vicenda accaduta ieri sera ad Ancona è stata raccontata dal quotidiano locale Corriere Adriatico ed i protagonisti sono una minorenne nordafricana ed un operaio napoletano di 40 anni da tempo residente nelle Marche.

L'uomo, Antonio Centomani, ha raccontato di aver sentito delle frasi incomprensibili in arabo provenire da un ballatoio sopraelevato, accompagnate da un pianto inequivocabile che gli immediatamente suggerito di restare ben nascosto ed all'erta, pronto ad intervenire: " L’ho sentita piangere, mi sono affacciato e quando l’ho vista scavalcare la ringhiera sono sceso. Con lei c’era un ragazzino più piccolo. Mi sono piazzato sotto la balaustra senza farmi notare e quando si è lanciata, l’ho raccolta al volo". Il gesto eroico di Centomani è stato davvero provvidenziale perchè, nonostante il suo tentativo di afferrare al volo la minorenne sia andato parzialmente a vuoto, il suo corpo ha attutito l'impatto della giovane col suolo e questo le ha sicuramente salvato la vita.