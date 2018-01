"Mio figlio Ciro lanciato dal finestrino del treno"

Un giallo in piena regola. Non sono infatti ancora chiare le circostanze della morte di Ciro Ascione, 16 anni di Arzano, provincia di Napoli. Il ragazzo sabato scorso è uscito con la sua fidanzata. Poi ha raggiunto la stazione dove ha preso il treno Napoli-Caserta per fermarsi a Casoria dove lo attendevano i suoi genitori. Ciro non è mai arrivato a Casoria. Infatti il suo corpo senza vita è stato trovato sui binari poco prima della stazione. L'ipotesi più accreditata è quella del suicidio, ma di fatto questa ricostruzione non convince i genitori. Il padre del ragazzo, Salvatore Ascione a Chi l'ha visto news ha spiegato al sua versione: "Non è stato un suicidio: Ciro è stato lanciato dal finestrino del treno. Dicono che mio figlio si è lanciato dal finestrino. Mio figlio non era un ragazzo che aveva dei problemi. Ciro non aveva nessun motivo per suicidarsi. Aveva preso il treno per tornare a casa. Lungo la tratta è stato lanciato dal finestrino...". E al suicidio non crede nemmeno lo zio, che afferma: "Ciro non si è suicidato - dice - lo escludo nella maniera più assoluta. Non aveva alcun problema, e non gli mancava nulla. Aveva anche una fidanzatina, ed era molto felice per questo, spesso ci parlava al telefono sul divano, era sempre allegro".