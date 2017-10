Misteriosi malori a bordo: paura sul volo di EasyJet

Paura sul volo di EasyJet. È il 3 ottobre scorso quando il volo EZY2278 decolla decollato da Palma de Maiorca diretto a Luton deve realizzare un atterraggio di emergenza. A bordo più di un passaggero, oltre al co-pilota, si sono appena sentiti male a causa di un forte olezzo. Attimi di tensione, la manovra di emergenza con l'atterraggio a Parigi e poi quei malori sospetti su cui ancora oggi si sta cercando di fare chiarezza.

"Possiamo confermare che il capitano ha deciso di deviare su Parigi perché alcuni passeggeri, il co-pilota e un membro dell'equipaggio si sono sentiti male - ha detto un portavoce di easyJet - Ha preso la decisione come precauzione e l'aereo è atterrato in sicurezza", ha scritto la compagnia aerea in una nota. Al momento, secondo quanto emerso dalle prime indagini interne, non si sarebbe trattata di una "sindrome aerotossica", cioè provocata da aria contaminata. "Quello che è successo non può essere definito sindrome aerotossica -spiega l'azienda di voli - che, tra l'altro, non rientra tra la categorie possibili contemplate da easyJetQuello che è successo non può essere definito sindrome aerotossica che, tra l'altro, non rientra tra la categorie possibili contemplate da easyJet".

Una volta atterato a Parigi, scrive il Sunday Times, i funzionari dello scalo sono saliti a bordo e hanno scortato fuori i 100 passeggeri. Molti di loro sono stati visitati dai medici, mentre il co-pilota è stato trasportato in ospedale. Anche un bambino, mentre l'aereo era in volo, si era sentito male e aveva vomitato.