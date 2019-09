Modena, 25enne cinese sparisce per giorni: ritrovata in un casolare abbandonato

Di lei si erano perse le tracce da 13 giorni, ma è stata ritrovata in vita, all'interno di un casolare abbandonato e pericolante, posto su una strada sterrata a ridosso dei binari, vicino alla ferrovia. È accaduto in via Viazzolo, nelle campagne di Limidi di Soliera, in provincia di Modena, dove una ragazza di 25 anni, di nazionalità cinese è stata ritrovata, ieri mattina, dai carabinieri della compagnia di Carpi, che ora stanno conducendo le indagini sul caso. Secondo quanto riportato da Il resto del Carlino, la giovane si era allontanata dalla sua abitazione il 10 settembre e secondo i familiari, che avevano presentato denuncia non vedendola tornare, si sarebbe allontanata di sua spontanea volontà.

Ad accorgersi della presenza della 25enne e, di fatto, a salvarle la vita, Chima Osawu, un profugo nigeriano di 33 anni, residente in una casa vicina alla cascina e accolto da una cooperativa insieme ad altri stranieri. Ieri mattina, intorno alle 7, l'uomo ha sentito le grida della ragazza: "Urlava fortissimo, non capivo cosa dicesse ma sentivo le urla. Ho chiamato il nostro responsabile e lui ha chiamato i carabinieri". Dopo la segnalazione, al casolare sono intervenuti i militari, i vigili del Fuoco e un'ambulanza.

La giovane, al buio dentro al casolare, è stata trovata denutrita, disidratata e infreddolita. Alla vista dei soccorritori, probabilmente in preda al panico, ha continuato a urlare. I sanitari l'hanno medicata sul posto e portata in pronto soccorso, all'ospedale Policlinico. Nella struttura è stata attivata la procedura per capire se la donna avesse subito violenza e, in base alle prime ricostruzioni, i medici sembrano escludere il caso. I carabinieri, intanto, stanno ascoltando diverse persone, oltre alla ragazza, per comprendere le motivazioni e la dinamica del gesto. Secondo le prime ipotesi, la ragazza potrebbe essere arrivata lì da sola, lasciandosi morire di fame e sete. Da una prima ricostruzione, infatti, sembra che la 25enne, ancora ricoverata in ospedale, abbia sofferto di depressione.