Modena, manifestanti contro apertura Cpr: “Ridateci la libertà”

Mentre Don Ciotti invita ad indossare una maglietta rossa pro-migranti, anche da Modena c’è chi ha voluto manifestare il proprio malcontento verso le disposizioni del Ministro dell’Interno Matteo Salvini, e più in generale del Governo Lega-Cinque stelle, in merito alla questione “migranti”. Motivo della protesta la prossima apertura del Centro per i rimpatri (Cpr) all’interno della città, alla quale lo stesso sindaco non si è opposto.

Già da mercoledì scorso le associazioni filantropiche avevano annunciato la loro intenzione di manifestare, invitando tutti alla partecipazione. “Sabato 7 luglio scenderemo in piazza a Modena per una manifestazione regionale contro il razzismo di governo e l’apertura del Cpr, contro violenza, povertà e sfruttamento: per conquistare insieme, migranti e italiane/i, una libertà senza paure!” hanno dichiarato il centro ASAHI e il Coordinamento Migranti, come riporta il quotidiano online “Modenatoday”.

E stamani ha avuto luogo la manifestazione. Il corteo, composto da un centinaio di persone fra associazioni, membri dei servizi sociali e richiedenti asilo, si è radunato in piazza Dante dinanzi alla stazione, percorrendo le strade principali al grido di “Ridateci la libertà!” .

“I Cpr non sono altro che prigioni” , sostengono i manifestanti, che invece chiedono uno snellimento della burocrazia, ed una più rapida lavorazione delle richieste dei permessi di soggiorno: ciò, infatti, permetterebbe ai richiedenti asilo di ottenere la documentazione necessaria per riuscire a trovare un lavoro e finalmente integrarsi.

La manifestazione si sarebbe svolta senza particolari problemi, grazie anche all’ingente schieramento delle forze dell’ordine, intervenute in tenuta anti-sommossa proprio per scongiurare qualsivoglia tipo di incidente.