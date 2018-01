Modena, vigili fermano il Commissario Montalbano

Lo hanno fermato, giustamente, come un cittadino qualsiasi. Ma poi non lo hanno riconosciuto. Vuoi la poca luce serale, vuoi il cappello che portava indosso. Fatto sta che la pattuglia della Municipale a Mirandola (Modena) non si è proprio accorta che quello alla guida era il Commissario Montalbano.

Non avrà detto "Montalbano, sono" prima di fornire patente e libretto. Ma forse, con un sorriso, ci avrà pensato. Luca Zingaretti, come scrive la Gazzetta di Modena, "mercoledì sera sulla statale del Canaletto, in zona Medolla" è stato fermato per un controllo. Dopo un pre-test sulla possibile assunzione di alcol, l'attore del Commissario più famoso d'Italia è stato lasciato andare.

"Zingaretti stava rientrando dopo lo spettacolo all’auditorium Rita Levi Montalcini. Una serata da applausi scroscianti, in cui Zingaretti ha letto brani di Giuseppe Tomasi di Lampedusa", scrive il quotidiano locale. Dopo il pre-test, i vigili lo hanno saluto e ringraziato. E lui si è diretto verso Modena con la sua auto.