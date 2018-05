Mogliano, bimba precipita dal terrazzo. Arrestata la madre per tentato omicidio

È stata arrestata la mamma di una bimba di neanche tre anni precipitata dal terrazzo di casa. È successo ieri intorno alle 13 in un'abitazione di Mogliano Veneto. Una tragedia sfiorata, e proprio nel giorno della Festa della mammma. La piccola, secondo quanto riportato dal Corriere, è tuttora in prognosi riservata ma sarebbe fuori pericolo. I sospetti sulla madre sono nati fin da subito. La donna, infatti, durante il racconto dell'accaduto ai carabnieri di Mogliano e Treviso era piuttosto nervosa e si è contraddetta più volte. L'allarme è stato dato da un vicino di casa che ha visto la bimba cadere dal secondo piano della palazzina. La bimba, una volta a terra, ha continuato a dimenarsi e a piangiare, urlando: "Papà, papà". La fortuna ha voluto che la piccola atterrasse sul prato. "Ha letteralmente sfiorato il pavimento. C'è mancato davvero poco", ha raccontato a La Tribuna uno dei vicini. L'erba ha quindi attutito il colpo. Sul posto sono arrivati un'ambulanza e l'elicottero del Suem. Alla fine di un lungo interrogatorio la donna, che avrebbe problemi psichici, è stata arresta per tentato omicidio.