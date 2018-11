La furia del moldavo: picchia la moglie davanti al figlio

Non era la prima volta che succedeva e non era la prima volta neanche davanti al figlio minorenne, ma stavolta un moldavo di trentanove anni non l'ha fatta franca per le percosse nei confronti della moglie, anche lei una donna moldava di trentun'anni che stavolta ha deciso di denunciare il marito.

I fatti riportati dal giornale on line Roma Today parlano chiaro: è sabato notte nella zona di Torre Gaia a Roma ed una pattuglia della polizia locale, del gruppo Gssu (gruppo sicurezza sociale urbana), è fuori per un controllo di routine quando gli agenti vedono una colluttazione in corso. Decidono quindi di fermarsi e scoprono che in realtà ciò che li aveva allarmati era un diverbio tra marito e moglie nel quale il marito però stava palesemente aggredendo la donna davanti al figlio che assistiva alla scena impotente.

Le forze dell'ordine hanno subito fermato l'aggressore e prestato soccorsi alla donna, in lacrime e spaventata, che è stata portata al policlinico Tor Vergata per essere medicata, in quanto presentava evidenti segni di contusioni e percosse, mentre il marito è stato condotto negli uffici del gruppo di vigilanza di zona.

Nel frattempo la vittima, probabilmente grazie all'aiuto ricevuto, si è fatta coraggio ed ha deciso di denunciare il compagno visto che non era nemmeno la prima volta che avvenivano queste aggressioni, anche davanti al figlio minorenne.

Grazie alla denuncia il cittadino moldavo è stato tratto in arresto e condotto al carcere Regina Coeli a dispozione dell'autorità giudiziaria.