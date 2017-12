Molestie sessuali, scandalo travolge Vice. Tra le vittime la figlia di Veltroni

Vice entra nel girone dello scandalo delle molestie sessuali. Il colosso media da 6 miliardi di dollari, secondo un'indagine condotta dal New York Times, avrebbe raggiunto quattro patteggiamenti per risolvere le accuse di molestie. Fra questi quello di Martina Veltroni, la figlia dell'ex segretario del Pd ed ex dipendente di Vice, secondo la quale il suo capo di allora, Jason Mojica, si è vendicato contro di lei al termine di una loro relazione.

L’inchiesta riguarda anche "una ventina di donne, fra 20 e 30 anni, che hanno denunciato molestie di dipendenti e vertici del gruppo: baci non voluti, palpeggiamenti, commenti osceni e proposte per fare sesso", scrive il quotidiano americano.