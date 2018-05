Monica Maggioni indagata per un'inchiesta su viaggi e rimborsi. I legali: "Fatto tecnico, tutto chiarito"

Terremoto a Viale Mazzini. La presidente della Rai, Monica Maggioni, è indagata dalla procura di Roma in merito ad alcuni fatti risalenti a quando dirigeva Rai News.

Le accuse ipotizzate sono abuso d'ufficio e peculato: riguarderebbero sia i viaggi che Maggioni fece per presentare il suo libro, "Terrore mediatico", sia affidamenti diretti e senza gara d'appalto di servizi per le piattaforme dei nuovi media da parte di Rai News.

La denuncia era stata fatta dal presidente dell'associazione "Rai bene comune", Riccardo Laganà. I fatti contestati riguardano il periodo compreso tra il 2013 e il 2015. Dopo l'esposto presentato dall'associazione la Guardia di Finanza lo scorso 25 ottobre perquisì gli uffici di Viale Mazzini per acquisire documenti. La documentazione richiesta, fecero sapere dalla Rai, era già stata consegnata all’Autorità nazionale anticorruzione.

Secondo Viale Mazzini gli otto incontri pubblici i cui rimborsi spesa erano contestati sarebbero stati in linea con l'incarico ricoperto dalla Maggioni, poiché nel libro venivano trattati temi "coerenti con il mandato editoriale assegnato".

"Fatto tecnico, tutto si chiarirà"