Trovato il cadavere di La Rosa: l’ex calciatore era nel bagagliaio di un'auto

La scomparsa di Andrea La Rosa è finita nel peggiore dei modi. L'ex calciatore di serie C è stato infatti trovato morto nel bagagliaio di una macchina.

Andre La Rosa, ex calciatore di serie C e neo direttore sportivo del Brugherio (Monza), è scomparso alcune settimane fa, il 14 novembre, dalla sua casa. La sua famiglia e la compagna non sono riusciti a darsi una spiegazione dell'allontanamento. Con l'uomo, sono sparite anche la macchina e il cellulare.

Oggi la tragica notizia. Andrea La Rosa è stato trovato senza vita nel bagagliaio di una macchina fermata sulla Milano - Meda. I carabinieri, dopo la denuncia della famiglia, avevano già aperto un'inchiesta che ipotizzava l'omicidio. Ora, dalle prime informazioni sembra non ci siano più dubbi ma è necessario attendere i risultati dell'autopsia.