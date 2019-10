Monza, rifiuta droga e viene preso a bottigliate: preso guineano

Aggredito da tre pusher stranieri e preso a bottigliate per aver rifiutato di acquistare della droga a Monza.

La vittima, un uomo di nazionalità marocchina, è stato lasciato a terra sanguinante dai suoi aggressori, fuggiti rapidamente dal luogo dopo il pestaggio. Finito al pronto soccorso, a causa della ferita lacero contusa riportata al capo i medici gli avevano attribuito 10 giorni di prognosi.

Un episodio avvenuto durante lo scorso 10 di ottobre, quando il magrebino si trovava a passare per via Azzone Visconti. Avvicinato da uno spacciatore, aveva rifiutato di acquistare sostanze stupefacenti, venendo per questo motivo aggredito dal malvivente, a cui due complici avevano subito dato manforte.

La vittima si è nuovamente imbattuta per caso nello spacciatore, incrociandolo mentre attraversava piazza Cambiaghi. Dopo averlo riconosciuto, ha subito contattato la questura di Monza per segnalare l'incontro. I poliziotti hanno fermato e fatto salire a bordo della volante il presunto colpevole, così da sottoporlo ad interrogatorio. Il guineano di 23 anni è stato denunciato a piede libero con l'accusa di lesioni.

Il lavoro sul caso da parte degli inquirenti, ora alla ricerca dei due complici dello spacciatore africano, non si è ancora concluso.