Monza, sgominata banda dei rapinatori di sale da gioco e farmacie

I Carabinieri di Monza hanno individuato e arrestato su ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale monzese tute le sette persone, italiane, che avevano commesso cinque rapine a mano armata ai danni di sale da gioco e farmacie. Le rapine erano state effettuate tra gennaio e febbraio 2019 in Brianza e nel milanese: a inizio anno, dopo il primo colpo compiuto in una sala slot machine di Bovisio Masciago, erano state avviate le indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Desio, coordinate dalla Procura di Monza.

Decisiva per gli investigatori si è rivelata l’impronta digitale rinvenuta in un locale e lasciata da uno dei rapinatori proprio al bancone, sulla cassa. Grazie a questa impronta “fatale” si è infatti giunti all’identificazione del responsabile e in seguito di tutti i componenti della banda, il cui bottino complessivo ammonta a circa 75mila euro nei cinque colpi eseguiti.

Fra gli ultimi arresti anche un complice “esterno” che pur non partecipando attivamente alle rapine, prestava assistenza al gruppo, concedendo in uso la propria autovettura per portare a termine i colpi. All’uomo si è giunti dopo il sequestro dell’auto durante la rapina in centro a Milano. Prima di confessare aveva tentato più volte di convincere gli inquirenti di avere a sua volta subito il furto dell’auto.