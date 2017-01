Morta a 106 anni Brunhilde Pomsel, la segretaria di Goebbels

È morta all'età di 106 anni Brunhilde Pomsel, ex segretaria del ministro della propaganda nazista di Joseph Goebbels. A confermare la morte della donna, avvenuta il 27 gennaio scorso, è stato Christian Kroenes, il regista del documentario biografico sulla sua vita.

L'ex segretaria sosteneva che solo con la fine della guerra e la caduta del nazismo, le atrocità compiute dal Terzo Reich sono venute alla luce. "Non abbiamo mai saputo nulla dello sterminio degli ebrei, è stato tutto tenuto nascosto e ha funzionato", ha sempre detto nelle sue dichiarazioni.

La produzione austriaca del film-documentario "Una vita tedesca" (Ein deutsches Leben) ha avuto l'opportunità di intervistarla per due settimane nell'abitazione di Monaco. La Pomsel è morta proprio nella giornata della memoria delle vittime dell'olocausto.

"Mi dovrei sentire in colpa per non essermi interessata alla politica? - ha detto nel film - "non sapevamo nulla dei campi. Noi stessi eravamo in un gigantesco campo di concentramento. Non potevo oppormi, faccio parte dei vigliacchi".