Tragedia a Taranto: a due anni muore per un chicco d'uva

Una vera e propria tragedia quella accaduta a Marina di Lizzano, una località balneare in provincia di Taranto, in Puglia. Una bambina di appena due anni è morta per soffocamento per colpa di un acino d'uva. La piccola si trovava in spiaggia con la famiglia. È proprio di nascosto dai genitori che la bambina avrebbe preso un chicco d'uva per mangiarlo. Troppo piccola, però, la sua trachea. Purtroppo non è riuscita a ingoiare il chicco.

Subito è diventata cianotica, poi il tragico epilogo di quella che sarebbe dovuta essere una giornata al mare all'insegna del divertimento e del relax. Sono stati inutili i tentativi per salvare la piccola. Subito sono stati chiamati i soccorsi, la bambina è stata portata d'urgenza nell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto con l'ambulanza, ma è stato comunque tutto inutile. La bimba è morta poco dopo essere arrivata nel nosocomio del capoluogo pugliese. Ora sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per capire la dinamica dell'accaduto.