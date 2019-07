Morte Cerciello, Dibba: "I figli dell'impero Usa paghino tutto in Italia"

"I responsabili dell'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega paghino tutto e soprattutto paghino in Italia nonostante siano figli dell'impero statunitense" , dice Alessandro Di Battista. L'esponente del Movimento 5 Stelle ha commentato l'uccisione del vicebrigadiere dell'arma per mano dei due giovani americani, chiedendo che sia fatta giustizia e che i responsabili del brutale delitto scontino la condanna nel Belpaese.

Il pentastellato si è esposto con un post su Facebook nel quale, oltre a chiedere "totale chiarezza" sulla morte del militate, pungola Matteo Salvini, che è "capace di trovare centinaia di milioni di euro per il TAV o per a Radio Radicale ma non per aumentare stipendi e dotazioni delle forze dell’ordine" . Inoltre, sempre contro il responsabile del Viminale scrive: "Vada nei territori di mafia (se ha la libertà e il coraggio di farlo) non a chiedere voti ma a chiedere cosa occorre per la principale guerra che lo Stato deve combattere: quella al crimine organizzato" .

Infine, Dibba invita anche tutti i polici nostrano a smettarla di "commentare ogni cosa", invitandolo invece a "proporre soluzioni e non opinioni".