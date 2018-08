Morto il senatore Emiddio Novi

Il senatore Emiddio Novi (FI) è stato travolto e ucciso da un mezzo della nettezza urbana, stamane a Sant’Agata di Puglia (Fg). Il politico, 72 anni, si trovava in piazza XX Settembre quando l’automezzo, pare in retromarcia, lo ha travolto. I soccorritori non hanno potuto che constatare il dcesso dell’esponente politico. I carabinieri hanno sottoposto alle analisi del caso e all’alcool test l’autista del mezzo della nettezza urbana. La Procura ha aperto una inchiesta. E da Forza Italia arriva un messaggio di cordoglio dalla capogruppo al Senato, Anna Maria Bernini: "Apprendiamo con dolore e tristezza la scomparsa improvvisa e tragica del collega Emiddio Novi, giornalista e politico di assoluto valore. Ne ricordiamo l'impegno appassionato nelle aule parlamentari che lo hanno visto acuto protagonista e il fattivo contributo al nostro movimento politico. Siamo vicini alla famiglia e partecipiamo attoniti al cordoglio per la sua dipartita".