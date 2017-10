Morto politogo Bobbio: fondò Lotta Continua

Lutto nel mondo accademico torinese. È morto improvvisamente nella notte a Torino Luigi Bobbio, uno dei tre figli del filosofo Norberto Nobbio. Aveva 73 anni. Docente universitario dell'ateneo torinese, era esperto di analisi delle politiche pubbliche.

Nato a Torino il 16 marzo 1944, Luigi Bobbio fu uno dei leader del movimento studentesco a Torino nel Sessantotto, poi fondatore ed esponente di Lotta Continua. Sul movimento guidato da Adriano Sofri e cui lui stesso fu protagonista, Bobbio ha pubblicato il libro "Lotta Continua. Storia di un'organizzazione rivoluzionaria" (Savelli, 1979). Si laureò in giurisprudenza all'Università di Torino nel 1972 con 110 lode e nel 1988 conseguì il dottorato di ricerca in sociologia con una dissertazione dal titolo "Gli interventi sul patrimonio culturale tra stato e Regione. Analisi di una politica pubblica". Autore e ricercatore di scienze politiche, come professore di scienza politica dell'Università torinese Bobbio è stato un esperto di analisi delle politiche pubbliche, del rapporto tra amministrazione locale e statale e di processi decisionali dell'apparato statale. Dal 2000 ha insegnato come professore associato e dal 2005 come ordinario.

Negli anni giovanili Luigi Bobbio ebbe un ruolo significativo nell'elaborazione culturale della cosiddetta sinistra extraparlamentare come intellettuale fondatore di Lotta Continua, di cui ideò anche il giornale. Il primo numero zero di "Lotta Continua" uscì il 1° novembre 1969 ad opera di Guido Viale e Luigi Bobbio. Inizialmente il giornale ebbe una periodicità settimanale con 12 pagine a rotocalco, molte foto, fumetti di Giancarlo Buonfino e una tiratura di 65.000 copie diffuse con la vendita militante. Il primo direttore responsabile fu Piergiorgio Bellocchio. "L'idea di questo giornale è quella di trovare i nessi per saldare le lotte operaie con quelle degli studenti, dei tecnici, dei proletari più in generale, in una prospettiva rivoluzionaria", scrisse Luigi Bobbio.