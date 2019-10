Morto Sean Milliken, protagonista di "Vite al limite": pesava 455 chili

Era arrivato a pesare 455 chili e la sua grave forma di obesità lo aveva costretto a stare fermo, nel suo letto. E alla fine, non ce l'ha fatta. È morto in California, negli Stati Uniti, Sean Milliken, il 29enne americano diventato protagonista dello show televisivo di Real Time "Vite al limite". Secondo quanto riportato da Leggo, il giovane avrebbe perso la vita in queste ore, proprio a causa del peso raggiunto in questi anni.

Dopo aver raggiunto quella cifra sulla bilancia, il ragazzo si era rivolto al dottor Younan Nowzaradan, il chirurgo che cura in televisione chi è affetto da questa patologia, seguendo la dieta e il percorso dei vari malati. Il medico aveva sottoposto Milliken a uno stretto regime alimentare e poi a un bypass gastrico che avrebbe dovuto aiutare il 29enne a perdere altro peso. Il suo percorso sembrava andare per il meglio, quando la madre del giovane è venuta a mancare. Quindi, dai 290 chili "raggiunti" era tornato a pesarne 321.

In seguito, la depressione dopo la perdita del genitore lo aveva spinto a mangiare di nuovo e a mangiare di tutto. Il dottor Nowzaradn gli aveva consigliato di consultare alcuni specialisti, i quali avrebbero dovuto aiutarlo nel percorso. Tutto questo è stato ripreso dallo show americano. Milliken, in una delle sue ultime interviste (anche questa ripresa dal programma di Real Time), aveva confessato di essere preoccupato per il suo stato di salute e di avere paura di morire. In questi giorni il ragazzo è stato ricoverato per una grave infezione polmonare che, di fatto, lo ha ucciso. La produzione ha deciso di attendere la fine della stagione per comunicare a tutti la notizia del delcesso del ragazzo.