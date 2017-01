Mostrava un coltello ai passanti: denunciato Andrea Alongi

Andrea Alongi è diventato famoso sul web dopo la pubblicazioni delle sue testimonianze al processo Bonsu. Le frasi pronunciate in aula sono diventate virali. Ora però si trova nei guai: ieri è stato denunciato a piede libero.

La denuncia di un passante

Durante la mattinata di martedì 17 gennaio, la polizia di Parma è intervenuta in via Mazzini dopo la segnalione di un cittadino. L'uomo dopo essere passato sotto i portici di via Mazzini ha segnalato la presenza di un ragazzo che mostrava ai passanti un grosso coltello. Il cittadino impaurito ha immediatamente avvisato le forze dell'ordine.

La polizia intervenuta sul luogo ha prima fermato il giovane e succesivamente è passata al riconoscimento. Il ragazzo è risultato essere Andre Alongi, il ragazzo di Parma diventato famoso dopo diversi video diventati virali sulle sue testimonianze nel processo Bonsu.