Multato, si giustifica così: "Il vento spingeva forte"

Una giustificazione piuttosto strana. Ricevere una multa per eccesso di velocità non piace a nessuno e molti vorrebbero avere sempre pronta la scusa giusta: una emergenza a casa, un parente malato in ospedale, l'abitazione in fiamme o la moglie incinta da portare immediatamente a partorire. A nessuno era però mai venuto in mente di dire ai poliziotti che stanno firmando la contravvenzione che "il vento mi spingeva forte".

La multa e la "pazza" giustificazione

È successo invece a Three Springs, nella regione australiana del Midwest. A rendere nota la notizia è stata la stessa polizia, probabilmente divertita da quella giustificazione assurda presentata dall'automobilista. Secondo quanto scritto nella contravvenzione, l'uomo è stato beccato alla velocità di 125 km/h quando il limite sulla strada percorsa era di 110 km/h. Quei 15 km/h in più gli costeranno 200 dollari di multa e due punti in meno sulla patente. L'autista, forse sperando di eviatare la contravvenzione, ha fatto scrivere sulle note "The wind was pushing me". Ovvero: "Il vento mi spingeva forte".