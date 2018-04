Muore durante un viaggio coast to coast in America

Un uomo è morto a seguito di un incidente in moto, durante un viaggio in America coast to coast, che aveva intrapreso per festeggiare i suoi cinquant'anni.

Enrico Marafatto era originario di Favaro Veneto e lì aveva stabilito il suo studio di architetto in via Cervino, ma aveva vissuto con la famiglia a Campalto. Quando la famiglia si era allargata, con l'arrivo di tre figli, lui e la moglie avevano deciso di trasferirsi a Mestre, in una casa più grande. Il Corriere della Sera racconta che i conoscenti descrivono Enrico come una persona per bene, grande professionista, gentile e attento ai bisogni degli altri. Era molto legato alla moglie e ai suoi tre figli, coi quali cercava di trascorrere la maggior parte del tempo libero che il suo lavoro gli concedeva.

Oltre ad essere architetto, Marafatto svolgeva anche l'attività di consulente urbanistico della Fondazione Querini Stampalia, un'associazione veneta che si propone di promuovere la cultura, l'arte e l'architettura del territorio. Negli ultimi tempi, stava lavorando anche a un progetto su un'area della fondazione, riguardante l'Aev di Dese sud, area da urbanizzare, tra via Pialoi e la bretella autostradale, che prevedeva un intervento con varie attrezature economiche.

Ma Enrico aveva un desiderio: quello di compiere un viaggio dall'altra parte del mondo e di percorrere con la sua moto gli Stati Uniti. Per questo aveva organizzato con gli amici la vacanza coast to coast, per festeggiare i suoi cinquant'anni. Il viaggio era cominciato solo pochi giorni prima, quando sulle strade della California, nella Contea di Santa Barbara, l'uomo ha perso la vita. È successo due giorni fa e, nella notte tra domenica e lunedì, alla moglie è arrivata la telefonata che la informava della tragedia.

Secondo una prima ricostruzione, ancora frammentaria date le notizie poco chiare e confuse, Enrico avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe scontrato con un'automobile. Ma potrebbe anche essere andata diversamente, perché si sa ancora troppo poco di quello che è successo.