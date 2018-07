Muore a soli 16 anni per pasticca di ecstasy. La madre: "Non drogatevi"

Un ragazzo di 16 anni è morto, in Inghilterra, dopo aver preso una pasticca di ecstasy. La madre del giovane, straziata dal dolore, ha voluto condividere la foto del figlio morto, come monito per tutti gli adolescenti.

Il 16enne è spirato in un letto del Musgrove Park Hospital di Taunton, nella contea del Somerset, per aver assunto una dose di Mdma. Poco dopo l’assunzione, si è sentito male, venendo portato d’urgenza in ospedale. Ma per lui, purtroppo non c’è stato niente da fare: i suoi organi hanno smesso di funzionare uno dopo l’altro. "Il mio cuore è vuoto, vorrei svegliarmi e capire che era solo un incubo. Non posso immaginare la mia vita senza di lui. Non posso evitare di sentire la sua voce o vederlo ridere di nuovo. Al momento è tutto surreale e non sono pronto ad accettarlo" ha dichiarato la donna al Daily Mail.