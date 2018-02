Nancy Brilli sulle molestie nel cinema: "Non credo alle ingenuità postume"

Nancy Brilli torna sul delicato tema delle molestie sessuali nel mondo del cinema e, in particolare, sulle accuse che hanno travolto il regista Fausto Brizzi.

Dopo l'esposione del caso Weinstein negli Stati Uniti, anche in Italia si è iniziato a parlare di molestie sessuali nel mondo del cinema. Il regista su cui si è abbattuta la tempesta più violenta è Fausto Brizzi, accusato da giovani attrici di avere comportamenti a dir poco ambigui durante i provini. Ma se molte ragazze hanno raccontato le proprie disavventure a volto coperto davanti alle telecamere delle Iene, un'attrice che con Brizzi ha avuto a che fare decide si metterci la faccia e difenderlo.