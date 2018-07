Napoli, altro assalto contro ambulanza: autista ferito da sedia

Ancora un’assurda aggressione contro operatori del 118 tra le strade di Napoli.

Questa volta vittima innocente è l'autista di un'ambulanza, colpito al volto da una sedia. Il nuovo sconcertante episodio di gratuita ed inspiegabile violenza è avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri quando il mezzo della postazione Ascalesi è stato chiamato per un intervento in via Porta San Giovanni, strada situata nel cuore del centro storico, dove si trovava un uomo svenuto.

In pochi minuti i sanitari avevano già raggiunto il posto ma l’intervento è stato compromesso proprio dalla persona che doveva essere assistita.

Il paziente, infatti, appena ripresosi dallo stato di incoscienza si è scagliato con veemenza contro i suoi soccorritori contro cui ha lanciato anche una sedia.

L’autista del mezzo, nel tentativo di bloccare l’oggetto scagliato dall'uomo in chiaro stato di agitazione, si è ferito alla fronte ed ha riportato escoriazioni ed altre lesioni da taglio prontamente medicate all'ospedale Loreto Mare.

L'episodio è stato denunciato nella pagina Facebook dall'Associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate” che ha anche elencato come questa sia la quarantottesima aggressione dall’inizio dell’anno ai danni del personale sanitario del 118, una statistica che preoccupa sempre più tutti coloro che svolgono il lavoro nel servizio di emergenza territoriale.