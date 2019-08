Napoli, ambulante straniero preso a sassate dal branco: è grave

Un'aggressione a due passi dalla via della movida, a Napoli, dove due immigrati sono stati colpiti con delle sassate da un branco di ragazzini. Le vittime sono due cittadini del Bangladesh. I due venditori ambulanti si trovavano in via Orsini e stavano spingendo i carrelli con la merce (cover e supporti per i cellulari) quando sono stati accerchiati.

Come riporta Repubblica, inizialmente il branco li ha minacciati di rubare loro la merce. Poi sono inziati gli insulti e le minacce, e per finire le sassate. Con delle grosse pietre, i ragazzini hanno iniziato a colpire i due immigrati. Uno di loro, 29enne, è stato colpito al volto e ferito seriamente. Nonostante abbia iniziato a barcollare, i ragazzini hanno continuato a colpirlo alla testa e alla faccia. Intanto l'amico della vittima ha cercato di soccorrerlo ed è stato ferito a sua volta.

Alcuni passanti hanno sentito dei rumori sospsetti e si sono avvicinati per controllare. A quel punto i ragazzini sono fuggiti verso piazza Plebiscito. Ora i due immigrati si trovano all’ospedale Cardarelli e uno di loro è in condizioni gravi. Ha un trauma cranico, ferite estese e fratture multiple al volto e nelle prossime ore dovrà essere operato. Il fatto è avvenuto nella notte di domenica 11 agosto. Stando a quanto ricostruito, l'aggressione sarebbe stata premeditata.