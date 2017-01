Napoli, arrestato gestore di un parcheggio a luci rosse

I Carabinieri di Napoli hanno sequestrato un parcheggio abusivo gestito da Raffaele Esposito, pregiudicato di 50 anni, che aveva trasformato il parco sotto un cavalcavia in via Sponsilli a Poggioreale in un "parcheggio dell'amore".

Il gestore, ora arrestato, si faceva pagare 25 euro a incontro, 5 euro per il parcheggio e 20 per la ragazza. Nel gabbiotto sono stati trovati 410 euro ma si stima che ogni notte nelle sexy car si consumassero una cinquantina di rapporti sessuali, pari a un business di 7 mila euro al mese.

L'uomo era stato già arrestato lo scorso 29 ottobre dopo che i vigili urbaini di Napoli avevano scoperto il primo "sexy car" sotto il Ponte dei Francesi in via Galileo Ferraris. Il parcheggio sequestrato in via Sponsilli era dotato di tende per la privacy e con il materiale necessario a disposizione per incontri con prostitute, quasi tutte provenienti dall'Est Europa. Il gestore è stato nuovamente arrestato per favoreggiamento alla prostituzione.