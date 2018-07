Napoli, attraversa 400 volte la tangenziale senza pagare

Un uomo di 66 anni è stato fermato dai poliziotti di Fuorigrotta dopo aver attraversato per quasi 400 volte la tangenziale di Napoli senza mai pagare il pedaggio utilizzando un'auto con targa straniera

Napoli, uscita barriera Astroni. Un'auto, modello A4 Audi con targa polacca si immette nella corsia riservata al Telepass e segue un'altra auto sfruttando la "scia" della seconda. Attraversa la barriera nonostante il semaforo rosso accesso gli obbligasse la fermata. La polizia di Fuorigrotta interviene insospettita, dopo un brevissimo inseguimento fa accostare l'uomo e oltre ad accertare il mancato pagamento del pedaggio coglie il 66enne con la patente scaduta. Subito è scattata la denuncia con il reato di "insolvenza fraudolenta". L'escamotage della "targa straniera" è molto spesso utilizzata per non pagare multe, essendo difficoltoso notificare in tempo il reato.

Il processo è semplice: il proprietario del veicolo "dona" la propria auto ad una società di noleggio bulgara, polacca o comunque dell'est Europa. Successivamente, per accordi presi, il proprietario del veicolo stipula un contratto di noleggio e si fa riassegnare lo stesso veicolo a cui nel frattempo sono state cambiate le targhe ed è stato immatricolato in un altro paese. Questa pratica è assolutamente lecita, non c'è niente di illegale. Diventa illecita qualora venga utilizzata per eludere fisco e tributi. Ad oggi, purtroppo, le banche date dei veicoli italiani non sono collegate con quelle estere. Quindi, a meno che non si colga in flagranza di reato il conducente di un'auto straniera successivamente è molto difficile riuscire a notificare la multa entro i 66 giorni (termine previsto dopo il quale si prescrive).

Soltanto un mese fa, sulla medesima tangenziale, un cittadino residente a Pozzuoli venne scoperto a commettere lo stesso reato ma con targa bulgara. In quel caso, invece di 394 attraversamenti senza pagare ne fece quasi 300. Sono in corso controlli in tutta Italia al fine di accertare che la medesima tecnica non venga utilizzata anche su tutta la rete delle Autostrade Italiane. A gennaio di quest'anno il giudice di pace di Modena sanzionò un uomo che era stato preso a circolare su 3 auto differenti, tutte e tre con auto straniera, senza aver reimmatricolato l'auto in Italia.