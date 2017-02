Napoli, auto travolge sit-in: lavoratore muore d'infarto

È finito in tragedia il sit-in dei lavoratori della scuola a Napoli, dove un'auto ha travolto due manifestanti e un terzo è morto d'infarto mentre tentava di rincorrere l'auto pirata.

Come racconta l'edizione partenopea di Repubblica, intorno alle nove di questa mattina una trentina di ex addetti alle pulizie impiegati del comparto scuola si è raccolta davanti al provveditorato locale dando vita ad una manifestazione di protesta. Due di loro sono però stati investiti da un'auto che all'improvviso si sarebbe lanciata sulla piccola folla e li avrebbe trascinati per alcuni metri.

Ma è qui che si è consumata la tragedia. Un terzo lavoratore - un sessantaduenne originario di Pozzuoli, ndr - si è dato all'inseguimento dell'auto pirata a piedi, ma dopo pochi passi è stato colto da un malore ed è stramazzato sull'asfalto. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte degli uomini del 118: l'uomo è morto per arresto cardiaco nell'ospedale di Loreto Mare.