Napoli, una baby gang aggredisce un 19enne

Ancora emergenza baby gang a Napoli. L'ultima vittima di un fenomeno che sta diventando sempre più allarmante è un ragazzo di 19 anni che è stato aggredito da due ragazini di 15 e 16 anni. I due, a bordo di una moto, lo hanno colpito con calci e pugni nei pressi di una stazione della metro. Poco dopo i due aggressori sonbo stati fermati dalla polizia. Qui la scoperta degli inquirenti. Tutti e due i ragazzini avevano un tatuaggio con la scritta: "Hermano" che sarebbe il nome di una gang.



Determinante la testimonianza della vittima che di fatto ha permesso agli inquirenti di rintracciare i due malviventi. Gli investigatori hanno trovato la moto usata per "l'attacco" proprio parcheggiata sotto casa di uno dei due ragazzini. Immediatamente i due sono stati portati negli uffici della polizia per l'interrigatorio e il riconoscimento. La vittima ha infatti incontrato di due ragazzini e li ha indicati come autori della terribile aggressione.