Napoli, comico si accascia sul palco e muore durante lo show

Si stava esibendo sul palco in uno dei suoi spettacoli comici, quando si è accasciato sul palco ed è morto in pochi minuti.

Nulla hanno potuto i soccorsi, subito allertati e accorsi con un'ambulanza: lo showman Felice "Fefè" De Martino, 41 anni, è stato stroncato da un infarto davanti al suo pubblico.

Originario di Poggiomarino (Napoli) e molto conosciuto e apprezzato nel Napoletano, De Martino - come racconta il Messaggero - faceva lo speaker radiofonico per Radio Onion, amava il cabaret ed era conosciuto per i personaggi che interpretava, in particolare Concetta e Fefinho. Numerosi i messaggi di cordoglio sulla sua pagina Facebook.