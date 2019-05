Napoli, il gioco di prestigio e il turista si trova senza portafogli e valigia

Un gioco di prestigio davvero notevole e tre persone riescono a rubare portafogli e valigia al turista. I fatti sono successi nei pressi della centralissima corso Umberto, nel centro di Napoli. Nel video, ripreso dalle telecamere di sicurezza e pubblicato dal consigliere regionale dei Verdi Francescco Emilio Borrelli, è possibile vedere quanto, con una rapidità sorprendete, le tre persone siano in grado di rubare al povero malcapitato alcuni dei suoi averi.

Il turista si ferma con la sua valigia probabilmente a per deporre dei soldi nel portafoglio ma appena riprende il suo cammino un uomo gli "sbatte contro" rubandogli il portafoglio e dandosi alla fuga seguito dal malcapitato lascia la sua valigia e, soprattutto, non si rende conto del gioco di prestigio. L'uomo che gli ha sottratto il portafogli, difatti, inizia a correre come diversivo perché ha già passato la refurtiva al suo complice che si allontana come se nulla fosse.

E infine, come se non bastasse, una terza persona prende tranquillamente la valigia lasciata li dal povero turista e se ne va tranquillamente. Non si tratta di certo una buona pubblicità per Napoli, una delle città più belle al mondo... e di certo difficilmente il povero turista deciderà di tornare un'altra volta nella città partenopea.