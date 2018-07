Napoli, immigrato muore cadendo dalla finestra del centro di accoglienza

Un immigrato di appena 25 anni proveniente dal Sudan è morto questa mattina a Napoli cadendo da una finestra del centro di accoglienza in cui era alloggiato.

L'uomo, riferisce il quotidiano partenopeo Il Mattino, è precipitato dal davanzale del terzo piano di un palazzo di via Salita Mauro, nel quartiere di San Carlo Arena. La caduta gli è stata fatale: per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Pare che il giovane africano fosse preda di un grave stato di agitazione e che poco prima di cadere sull'asfalto del marciapiede sottostante avesse pubblicamente manifestato l'intenzione di togliersi la vita.

L'autorità giudiziaria che indaga sulla sua morte ha perciò già avviato le proprie ricerche per appurare se si tratti o meno di un caso di suicidio. Non è ancora chiaro, infatti, se il 25enne sudanese sia precipitato per una tragica fatalità o se invece si sia lanciato nel vuoto di propria volontà.

Il magistrato che coordina le indagini sull'accaduto ha nel frattempo già disposto il sequestro della salma dell'immigrato.