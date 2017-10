Napoli, incendio in una palazzina. Donna muore buttandosi dal terzo piano

Intorno alle 4.30 di notte è scoppiato un incendio, a Napoli, in una stradina del Borgo Sant'Antonio Abate. Le fiamme hanno coinvolto due palazzine. Una donna è morta lanciandosi dal terzo piano. I vigili del fuoco hanno fatto sgomberare 15 famiglie, e subito dopo si sono messi a verificare l'agibilità dei due edifici.

La vittima, una cinquantenne di origine russa, per tentare di mettersi in salvo avrebbe scavalcato la ringhiera di un balcone. Purtroppo però dopo essere scivolata è precipitata nel vuoto. Fatale l'impatto con il suolo. La donna è morta sul colpo. Non sono ancora note le cause dell'incendio: al momento l'ipotesi più accreditata è che il rogo sia divampato a seguito di un corto circuito.

Le fiamme hanno interessato due palazzoni in via Giustiniani. Diversi i feriti, i soccorritori parlano di sei persone. I vigili del fuoco hanno dovuto pompare acqua da un appartamento vicino in quanto il vicolo dove è scoppiato l’incendio è angusto.