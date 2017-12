Napoli, l'albero di Natale rubato torna il Galleria

Ogni anno la stessa storia. L'albero di Natale viene sistemato nella centralissima Galleria Umberto I a Napoli e poi, puntualmente viene rubato dagli scugnizzi dei Quartieri Spagnoli.

"Trovo incredbile che le forze dell'ordine non riescano a garantire una minima verifica - afferma a Skytg24 Francesco Borrelli dei Verdi - L'altra notte, quando l'hanno sistematto, siamo rimasti qui fino all'una di notte per controllare. C'erano dei ragazzini dagli 11 ai 14 anni che giocavano a pallone ma si capiva benissimo che avevano altre intenzioni". Insomma, oltre al danno alla beffa. Sì, perché ogni anni dei ragazzini riescono a fregare le forze dell'ordine con nonchalance.

Il simbolo natalizio è stato infatti abbattuto accuratamente con una motosega . "A segare un albero del genere ci hanno messo almeno 30-40 minuti", aggiunge Borrelli. Ma non solo. "Poi l'hanno dovuto trasportare. La baby gang sarà passata per la Galleria, poi per via Roma. Insomma, in un'ora è mezza non è passata una pattuglia della polizia? In un'ora e mezza?".

Ora l'albero dei desideri è stato magicamente ritrovato dai carabienieri e sarà risistemato in Galleria. Quanto durerà?