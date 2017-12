Napoli, un papà: "Mia figlia nata in un ospedale del Sud. Non c'è solo malasanità"

Un neo papà di Napoli scrive una lunga lettera per raccontare un caso di buona sanità: la nascita della sua bambina avvenuta il 12 dicembre scorso all'ospesale San Paolo.

Solo alcuni giorni fa Susanna Ceccardi, sindaco leghista di Cascina (Pisa), rivendicava in tv la "giusta" differenza di stipendio tra medici calabresi e quelli dell'Emilia Romagna, in cui i secondi sono pagati più dei primi. Secondo il primo cittadino toscano i casi di malasanità si verificano al Sud e non al Nord. Dunque, è giusto che i dottori dell'Emilia siano pagati di più rispetto a quelli della Calabria. A pochi giorni da quelle dichiarazioni, un neo papà di Napoli decide di inviare una lettera a Fanpage.it per raccontare un caso di buona sanità. Al Sud.