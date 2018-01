Napoli, pugni e insulti: baby gang aggredisce 16enne

Prima gli insulti, poi l'aggressione con pugni in faccia. Un altro minorenne è stato messo nel mirino da una baby gang a Napoli. È il terzo episodio in pochissimi giorni con una vera e propria escalation di violenza nel capoluogo campano. Questa volta il raid è scattato nei pressi della stazione della metropolitana "Policlinico" intorno alle 21:30. Un gruppo di ragazzi tra i 16 e i 18 anni ha avvicinato un 16enne. Dopo averlo insultato, la baby gang lo colpito al volto rompendogli un naso. E di fatto il minorenne è stato medicato all'ospedale Vecchio Pellegrini. Se la caverà con una prgnosi di 30 giorni. Di fatto a Napoli la violenza per le strade continua a crescere e diverse baby gang continuano a rimepire le pagine delle cronache locali. Gli attacchi quasi sempre sono per futili motivi e vengono condotti con una violenza inaudita. Secondo gli investigatori questi tipi di raid hanno un obiettivo chiaro: lanciare messaggi ai clan. Alcuni gruppi emergenti di micro-crminalità vogliono accreditarsi presso i clan della camorra per entrare nelle malavita napoletana. In mezzo povere vittime di aggressioni feroci.